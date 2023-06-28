



Хорватия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Хорватии принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив за историческое решение.



"Парламент Республики Хорватия принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Благодарен Хорватии за это историческое голосование. Мир никогда не смирится с преступлениями кремля - ни прошлыми, ни современными", - написал Зеленский в Twitter.



Напомним, 15 июня сообщалось, что правительство Хорватии поддержало инициативу хорватского парламента о признании Голодомора геноцидом украинского народа.