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Хорватия признала Голодомор геноцидом украинского народа
28.06.2023 12:51 Раиса Вовк

Хорватия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Хорватии принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив за историческое решение.

"Парламент Республики Хорватия принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Благодарен Хорватии за это историческое голосование. Мир никогда не смирится с преступлениями кремля - ни прошлыми, ни современными", - написал Зеленский в Twitter.

Напомним, 15 июня сообщалось, что правительство Хорватии поддержало инициативу хорватского парламента о признании Голодомора геноцидом украинского народа. 

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