



Хорватия признала Голодомор геноцидом украинского народа

В четверг, 15 июня, правительство Хорватии поддержало инициативу хорватского парламента признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленков, передает Nova.



"Мы поддерживаем инициативу, выдвинутую партиями в хорватском парламенте", - заявил премьер-министр Андрей Пленкович во время открытой части заседания правительства.



Статс-секретарь Министерства иностранных дел Хорватии Зденко Лучич заявил, что предложенной декларацией парламент Хорватии обозначает Голодомор, как насильственный голод, который был намеренно организован коммунистическим сталинским режимом в Украине в период 1932-1933 годов.



Лучич добавил, что это преступление геноцида против украинского народа.



Более 20 стран мира признали Голодомор геноцидом украинского народа. Речь идет о парламентах Великобритании, Словении, Бельгии, Ирландии, Румынии, Молдовы, Чехии, Германии, Исландии, Франции, Болгарии.