



"Хорошо знаю историю": Путин заговорил о захваченных регионах Украины

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз оправдал развязывание Кремлем кровопролитной войны в Украине.



Соответствующее заявление он сделал на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).



"Еще раз повторю: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить, это Украина начала их восемь лет назад на территории "ДНР" и "ЛНР", они истребляли народ, сколько можно было терпеть", - оправдался он.



Кроме того, Путин объявил о своих "хороших знаниях истории" относительно того, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области якобы являются "исторически российские регионами". По его словам, для быстрой интеграции захваченных украинских регионов их нужно вывести "на общероссийские показатели".