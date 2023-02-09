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"Хорошо знаю историю": Путин заговорил о захваченных регионах Украины
09.02.2023 20:56 Алина Груднева

"Хорошо знаю историю": Путин заговорил о захваченных регионах Украины

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз оправдал развязывание Кремлем кровопролитной войны в Украине.

Соответствующее заявление он сделал на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Еще раз повторю: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить, это Украина начала их восемь лет назад на территории "ДНР" и "ЛНР", они истребляли народ, сколько можно было терпеть", - оправдался он.

Кроме того, Путин объявил о своих "хороших знаниях истории" относительно того, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области якобы являются "исторически российские регионами". По его словам, для быстрой интеграции захваченных украинских регионов их нужно вывести "на общероссийские показатели".

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