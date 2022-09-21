



Ходжес: Украина сможет освободить Крым к середине следующего года

Бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что ВСУ продолжат борьбу с врагом всю зиму и к концу 2022 года оттеснят россиян на линию 23 февраля, а дальше контрнаступление расширится на Крым.



"Они продолжат борьбу всю зиму, чтобы и дальше оказывать давление на россиян, не позволяя им перегруппироваться, восстановить свои силы. Я бы ожидал, что в войска Украины освободят Крым до середины следующего года", - предположил генерал-лейтенант.



Также он высказался на счет мобилизации в России. По его мнению, объявление мобилизации в РФ не повлияет на фронт в течении нескольких месяцев.



Американский военный считает, что Россия не сможет привлечь на войну много людей. Кроме того, на обучение и экипировку солдат понадобится время.