



Ходжес: Россия вряд ли применит ядерное оружие, даже если Украина вернет Крым

Россия вряд ли применит ядерное оружие, даже если Украина вернет Крым. В Кремле явно побаиваются "катастрофических последствий", обещанных США в противном случае. Об этом рассказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в интервью РБК-Украина.



"Существует очень малая вероятность того, что Россия применит ядерное оружие. Это не дает никакого преимущества на поле боя", - сказал он.



При этом, по словам Ходжеса, Кремль верит предупреждениям президента США Джо Байдена о "катастрофических последствиях", если Россия использует ядерное оружие.



Напомним, что США и Запад усилили разведывательные действия из-за постоянных угроз ядерного удара со стороны Кремля.