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Ходжес: Россия вряд ли применит ядерное оружие, даже если Украина вернет Крым
11.01.2023 17:05 Раиса Вовк

Ходжес: Россия вряд ли применит ядерное оружие, даже если Украина вернет Крым

Россия вряд ли применит ядерное оружие, даже если Украина вернет Крым. В Кремле явно побаиваются "катастрофических последствий", обещанных США в противном случае. Об этом рассказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в интервью РБК-Украина.

"Существует очень малая вероятность того, что Россия применит ядерное оружие. Это не дает никакого преимущества на поле боя", - сказал он.

При этом, по словам Ходжеса, Кремль верит предупреждениям президента США Джо Байдена о "катастрофических последствиях", если Россия использует ядерное оружие.

Напомним, что США и Запад усилили разведывательные действия из-за постоянных угроз ядерного удара со стороны Кремля.

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