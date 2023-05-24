



Ходорковский советует россиянам готовиться к гражданской войне

Прорыв российскими ополченцами границы в Белгородской области - это первая ласточка того хаоса, который в скором времени накроет Россию.



Диктатор РФ Владимир Путин своей войной против Украины открыл "ящик Пандоры", пишет в своем Telegram известный российский оппозиционер, политэмигрант Михаил Ходорковский.



Он обратил внимание на то, как сейчас Путину выходит боком его история с "шахтерами и трактористами" на Донбассе 2014 года. "Теперь граждане РФ при поддержке Украины освобождают приграничье в Белгородской области, Киев рассказывает, что броневики "можно купить в любом военторге", а соцсети заполнены обсуждением будущего референдума в "Белгородской народной республике". Армия РФ сейчас вынуждена наносить удары по своей территории, а местное население в ужасе штурмует закрытые бомбоубежища. На лицо военный и управленческий хаос", - пишет он.



Ходорковский заверил, что Украина полностью в своем праве. Согласно международному праву, Киеву дозволено переносить боевые действия на территорию страны-агрессора. "Эта вылазка — лишнее напоминание, что нельзя вторгнуться в другую страну, уничтожить несколько городов, а затем диктовать, как именно эта страна может сопротивляться вторжению… Поэтому, боюсь, что это только начало. В будущем боевых действий на территории РФ будет больше", - высказал мнение эксперт.



Он уверен, что в скором времени в стычках начнут принимать участие разные российские ЧВК, которые для себя создают российские олигархи, государственные корпорации и прочие центры влияния. Нет сомнений, что скоро они приступят к борьбе за власть, которую теряет диктатор Владимир Путин.



"Только полный идиот, затевая "маленькую победоносную" в феврале 2022 года, не мог предвидеть подобного развития событий", - констатировал Ходорковский.