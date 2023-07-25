



Ходорковский следом за Навальным заступился за Стрелкова-Гиркина

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский следом за Алексеем Навальным заступился за Игоря Стрелкова-Гиркина.



Он считает произведенный в РФ арест незаконным.



"Не является преступлением выражение любого, даже крайне неприятного мнения, а значит, нынешнее обвинение Гиркину противоправно и делает из него человека, преследуемого в России по политическим мотивам. И по этому обвинению он должен быть оправдан", - сказал Ходорковский.



Оппозиционер подчеркнул, что Стрелков-Гиркин является преступником из-за сбития "Боинга" и осуществления в 2014 году по заказу Кремля вооруженной провокации в Украине. Относительно основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Ходорковский напомнил, что тот его публично "заказал".



"Некоторые забыли, что он публично объявил на меня "заказ". И "заказ" не отменен. Если я попаду в перекрестье его прицела — думаю, он нажмет крючок не колеблясь. Взаимно", — подчеркнул оппозиционер.

