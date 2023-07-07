



Ходорковский: Путина поддержала бы только треть сотрудников ФСБ

Российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский считает, что в случае нового военного мятежа в Российской Федерации президента Владимира Путина поддержат менее трети сотрудников Федеральной службы безопасности. Об этом он сказал в интервью Newsweek от 6 июля.



"Я думаю, что если бы завтра был другой мятеж, и сотрудников ФСБ призвали защищать Путина от этого мятежа, я думаю, что только 30 процентов были бы готовы это сделать", – заявил Ходорковский.



Оппозиционер также отметил, что если по итогам состоявшегося в РФ военного восстания никто не будет наказан, то вероятность повторения такого инцидента повысится.



По мнению Ходорковского, мятеж Евгения Пригожина – не самое плохое из того, что он сделал для властей РФ. Основатель ЧВК "Вагнер" озвучил идею о том, что “война является ошибкой, а ее причина – казнокрадство для Путина".



Как отмечает политик, для военнослужащих РФ на передовой это означает, что м изменили. По его словам, высказывания Евгения Пригожина "не стираются" в головах россиян.



"Они это слышали. Так будет ли это Пригожин, будет ли это кто-то другой, это не имеет значения. Ясно одно, российские вооруженные силы не будут верны Путину", – подытожил Михаил Ходорковский.