



Ходорковский призвал по сути к порче бюллетеней - вот и весь протест

“По официальной информации ФСИН Алексей Навальный умер сегодня в колонии. Если это правда, то вне зависимости от формальной причины ответственность за преждевременную смерть несет лично Владимир Путин, сначала санкционировавший отравление Алексея, а затем посадивший его в тюрьму”, — написал Ходорковский в своем телеграм-канале.



Ходорковский призвал граждан на ближайших президентских выборах 17 марта вписать имя Алексея Навального в бюллетень для голосования. “Если вы не знали или сомневались, как действовать в этот день, то вот вам ответ”, — добавил он.



