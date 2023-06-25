



Ходорковский о “мятеже Пригожина”: Масштаб ущерба режиму фантастический

“Ржу с тех, кто упрямо называет произошедшее “постановкой”, – пишет оппозиционер Михаил Ходорковский.



По его словам, “масштаб ущерба режиму фантастический. Вероятность пребывания Путина у власти до 2036 года обнулилась – диктатор не может быть смешным. Переговоры с Украиной если начнутся, то из гораздо более слабой позиции”.



“Самостоятельность военных, а значит и их боеспособность будет резко снижена”, – уверен политик.



Ходорковский считает, что “оппозиции предстоит сделать выводы:

- как я уже писал – эта воровская власть будет снесена вооруженными людьми

- люди в “белых пальто” не субъектны. На них не стоит тратить время.

- люди в регионах способны действовать. Не хватает отлаженной координации. Надо налаживать.

- перерезать транспортные коммуникации власть не способна - вопрос в средствах ПВО и тяжелой технике. Их надо иметь. А значит знать, где взять.

- надо точно знать расположение запасов стрелкового вооружения - отсутствие информации помешало.

- наиболее активным людям нужно иметь минимальный объем вооружения у себя для захвата складов и освобождения политзаключенных.

- саботаж на коммуникациях, как транспортных, так и компьютерных эффективен

- время спрессовано, если война не закончится, новый мятеж ждать не долго”.



“Задачи понятны. Будем работать”, – заключил оппозиционер.