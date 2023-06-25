Ходорковский о “мятеже Пригожина”: Масштаб ущерба режиму фантастический
“Ржу с тех, кто упрямо называет произошедшее “постановкой”, – пишет оппозиционер Михаил Ходорковский.
По его словам, “масштаб ущерба режиму фантастический. Вероятность пребывания Путина у власти до 2036 года обнулилась – диктатор не может быть смешным. Переговоры с Украиной если начнутся, то из гораздо более слабой позиции”.
“Самостоятельность военных, а значит и их боеспособность будет резко снижена”, – уверен политик.
Ходорковский считает, что “оппозиции предстоит сделать выводы:
- как я уже писал – эта воровская власть будет снесена вооруженными людьми
- люди в “белых пальто” не субъектны. На них не стоит тратить время.
- люди в регионах способны действовать. Не хватает отлаженной координации. Надо налаживать.
- перерезать транспортные коммуникации власть не способна - вопрос в средствах ПВО и тяжелой технике. Их надо иметь. А значит знать, где взять.
- надо точно знать расположение запасов стрелкового вооружения - отсутствие информации помешало.
- наиболее активным людям нужно иметь минимальный объем вооружения у себя для захвата складов и освобождения политзаключенных.
- саботаж на коммуникациях, как транспортных, так и компьютерных эффективен
- время спрессовано, если война не закончится, новый мятеж ждать не долго”.
“Задачи понятны. Будем работать”, – заключил оппозиционер.