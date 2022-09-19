



"Хизбалла" задает тон в добыче газа в Карише

Если в последний момент не возникнут форс-мажорные обстоятельства, завтра, 20 сентября, Energean начнет транспортировку газа по трубопроводу с добывающей платформы Кариш на берег. Это будет тестирование системы с целью транспортировки газа для клиентов Energean. Греко-британская компания, имеет соглашения о поставках газа с ICL Israel Chemicals, Хайфским нефтеперерабатывающим заводом, частным производителем электроэнергии OPC и другими игроками газового рынка.



Общий объем поставок газа по этим соглашениям, вместе с ранее заключенными соглашениями с Группой Дорад и Группой Эдельтех, составляет более четырех млрд кубометров в год из Каришского и Танинского месторождений. Начало поставок газа потребителям по подводному трубопроводу запланирована на первую неделю октября, но неясно, начнется ли она вовремя, даже если Energean будет готов.



За кадром остается постоянное противостояние между Израилем и "Хизбаллой", которое затмевает переговоры о морской границе между Израилем и Ливаном. Переговоры достигли стадии, на которой обе стороны рассматривают проект соглашения, регулирующего разработку газового месторождения Кана/Сидон, которое простирается от ливанской территории через спорный участок вглубь территории Израиля.



По словам источника, знакомого с деталями, есть надежда заключить соглашение в течение двух недель, но несколько спорных моментов задерживают процесс. Одним из них является отправная точка морской границы на берегу в Рош а-Никра/Накура. Другой касается островов, принадлежащих Израилю, которые изменяют линию границы. Третий находится в расстоянии между израильскими производственными платформами Energean и платформой, которая будет работать в экономических водах Ливана, которого требуют израильские военные.



Последние несколько дней между Израилем и "Хизбаллой" велся непрямой обмен сообщениями с целью избежать конфликта. Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла прозрачно намекнул на это, когда отказался от ранее выдвинутых им ультиматумов, устанавливая крайний срок завершения переговоров. Новая красная линия, которую он провел, была началом фактической добычи газа из Каришского резервуара.



В своем выступлении Насралла сослался на заявление Министерства национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Израиля, сделанное в прошлую пятницу днем, в котором говорится: "Министерство национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов объявляет, что оно готово к подключению платформы Кариш к израильской сети. На следующем этапе проекта, запланированном на ближайшие дни, начнутся проверки производственной платформы и системы транспортировки природного газа от платформы до береговой сети". Различные источники всячески подчеркивали, что речь шла не о начале добычи природного газа, а о его отправке в обратном направлении, с берега на платформу, для проверки систем.



Сам Насралла подтвердил это, в очередной раз прибегнув к угрозам: "Мы не позволим добывать нефть и газ из месторождения Кариш, пока Ливан не получит ответ на свои справедливые требования". Тем не менее, Насралла признал в своем выступлении, что его позиция смягчилась. "Мы не определяем требования, это задача правительства. Несколько недель мы не выступали с угрозами, потому что хотели дать тем, кто ведет переговоры, возможность продвинуться по вопросам заключения соглашения", - сказал он.



Кроме того, Насралла не установил точных сроков, как он делал ранее, а связал их с фактическим производством в Карише. «Красная линия — это начало добычи нефти и газа из Кариша», — заявил он. Он заявил, что именно его угрозы ускорили переговоры и добавил: "У нас есть терпение, и мы даем возможность переговорам принести результаты".



Один из израильских источников подтвердил, что пятничное объявление было предназначено для ушей «Хизбаллы», которая не была удовлетворена заявлением Energean о том, что она тестирует систему, и хотела получить официальное подтверждение.



Этот диалог указывает на то, что Израиль предпочел бы, чтобы переговоры завершились подписанием соглашения до начала добычи, чтобы избежать возможной конфронтации, что вызывает критику израильских властей, потому что выглядит как капитуляция перед угрозами "Хизбаллы" и укрепляет ее позиции в Ливане.

