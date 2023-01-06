



"Хизбалла": самая большая угроза Израиля на его самой тихой границе

Недавние учения ЦАХАЛа по укреплению потенциала Израиля по охране ливанской границы напомнили, что опасность со стороны "Хизбаллы" реальна и настолько близка, насколько это возможно.



Хотя Иран по-прежнему привлекает все больше заголовков, большинство представителей оборонного истеблишмента по-прежнему подчеркивают - за закрытыми дверями, а иногда и публично - что "Хизбалла" с ее примерно 150 000 ракет и специальными силами вторжения "Радван" представляет собой наибольшую угрозу для Израиля. Об этом пишет Jerusalem Post.



В рамках вышеупомянутых учений военные разыгрывали сценарий, в котором "Хизбалла" уже обстреливала и наносила удары по северным районам, включая ключевые дороги и важные объекты, и пыталась вторгнуться в приграничные деревни.



Командир одного из подразделений майор О. высказался о нынешних угрозах со стороны "Хизбаллы".



"Хизбалла стоит на заборе, так что готовимся ко всему. Это очень реально. Солдаты "Хизбаллы" набрались опыта в Сирии. Они имеют большую огневую мощь, используют дозорные, боевые порядки", - заявил майор.



Он также сказал, что несколько месяцев назад "Хизбалла" начала строить новые позиции, которые они используют в качестве наблюдательных пунктов. По мнению военнослужащего, "есть ощущение, что они возвращаются", в плане активного патрулирования границы и изучения пограничной деятельности ЦАХАЛа.