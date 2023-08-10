



Хизбалла против Барби

Министр культуры Ливана в среду запретил показ фильма "Барби" в кинотеатрах страны, заявив, что он "пропагандирует гомосексуальность" и противоречит религиозным ценностям.



Министра Мохаммада Мортаду поддерживает м "Хизбалла", глава которой Сайед Хасан Насралла усилил свою риторику против ЛГБТ-сообщества, заявив, что оно представляет "неминуемую опасность" для Ливана, пишет Ynet.



В решении Мортады говорится, что фильм "пропагандирует гомосексуальность и сексуальную трансформацию" и "противоречит ценностям веры и морали", принижая важность семьи.



Он попросил Генеральную службу безопасности Ливана, которая находится в ведении министерства внутренних дел и традиционно отвечает за цензурные решения в стране, принять необходимые меры для предотвращения показа фильма.



Ливан был первой арабской страной, которая провела неделю гей-прайда в 2017 году, и в целом считался убежищем для ЛГБТ-сообщества на в целом консервативном Ближнем Востоке.



Но в последнее время этот вопрос стал более острым, что вызвало напряженность. В прошлом году было принято решение запретить мероприятия, "пропагандирующие сексуальные извращения" в Ливане, которые, как понимается, относятся к собраниям, дружественным к ЛГБТ.



В своем выступлении в прошлом месяце Насралла призвал ливанские власти принять меры против материалов, которые, по его мнению, пропагандируют гомосексуальность, в том числе путем их "запрета".



Айман Мханна, исполнительный директор некоммерческой организации Samir Kassir Foundation, сообщил агентству Reuters, что действия Мортады позволили обойти обычный процесс цензуры в Ливане на фоне "волны фанатизма".



"Это часть более широкой кампании, объединяющей "Хизбаллу", ультраправых христиан и других высших религиозных лидеров в целенаправленной кампании против ЛГБТ", — сказал Мханна.



