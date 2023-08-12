



"Хизбалла" представила новую систему высокоточных противотанковых ракет

Ливанская телевизионная сеть "Аль-Манар" сообщила в пятницу о презентации системы вооружения "Таролла (АС)".



В отчет включено видео, демонстрирующее действие ракетной системы против бронированных целей и в условиях ограниченной видимости.



В отчете перечислены некоторые особенности нового вооружения, такие как его "точность для одновременного поражения и уничтожения целей", его пригодность для применения как днем, так и ночью, а также простота "мобильности и маневренности".



Система оснащена противотанковыми управляемыми ракетами (ПТРК) "Корнет", что делает ее пригодной для применения против основных боевых танков.



"Хизбалла" приурочила демострацию нового вооружения к годовщине "своей победы над Израилем в войне, навязанной стране в июле 2006 года", сообщает иранское издание FarsNews.