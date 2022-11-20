



Хизбалла перебрасывает ракеты с химическими боеголовками на границу с Ливаном



Канал Аль-Хадас сообщил 20 ноября), что организация Хизбалла недавно перевезла различные ракеты, в том числе "Фаджар", которая, как сообщается, может нести химическую боеголовку, из города Масьяф на западе Сирии в район города эль-Кусейр, недалеко от границы с Ливаном. Согласно отчету, переброска боеприпасов была осуществлена при содействии КСИР.



Кроме того, сообщается, что эксперты из Северной Кореи помогали наполнять ракеты химическим материалом, а руководителем проекта был иранский эксперт по химическому оружию.



Ранее арабские СМИ сообщили о том, что атака, приписываемая Израилю в субботу, была направлена на объекты сирийского военно-морского флота, которые используются Ираном, а также на иранский центр сбора информации, нацеленный на усиление влияния Тегерана на сирийском побережье.



Также сообщалось, что атака была совершена на аэропорт Шайрат, который принадлежит сирийским ВВС и используется Россией. Американская газета "Wall Street Journal" около двух недель назад сообщила, что Израиль стоит за атакой на иракско-сирийской границе, целью которой стала колонна автомобилей, в которых, по всей видимости, контрабандой перевозилось иранское оружие.



Атака произошла в аль-Букамаль, сирийском городе, расположенном недалеко от границы с Ираком и используемом в качестве центра логистики милициями, связанными со Стражами революции Исламской Республики.