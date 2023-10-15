



“Хизбалла” осудила решение о прекращении вещания спутникового канала "Аль-Акса”

Европейский спутниковый оператор Eutelsat принял решение о прекращении трансляции спутникового канала "Аль-Акса", чтобы не допустить распространения ложной пропаганды.



“Мы рассматриваем этот шаг как бесстыдное пособничество сионистскому врагу в его жестокой войне против беззащитных палестинских граждан, как злонамеренную попытку скрыть преступления сионистов, которые стали очевидны всему миру, и как продолжение убийства журналистов в Газе и Ливане", – говорится в “Хизбаллы”.



Террористическая группировка осудила “этот несправедливый шаг” и заявила о своей солидарности с каналом "Аль-Акса" и “всеми свободными СМИ, которые останутся верны истине, чтобы разоблачить действия врага и раскрыть его преступления всему миру".

