



"Хизбалла": нет оснований обвинять нас в убийстве миротворца ООН

Официальный представитель террористической организации “Хизбалла“ заявил в пятницу, что нет “никаких оснований“ связывать ливанскую группировку с убийством ирландского миротворца, на следующий день после того, как судебный чиновник обвинил пятерых членов организации в нападении в прошлом году.



23-летний рядовой Шон Руни был убит, а трое других получили ранения 14 декабря, когда их автомобиль Временных сил ООН в Ливане подвергся нападению возле деревни Аль-Акбия, оплота “Хизбаллы” на юге страны.



Фади Саван, следственный судья военного трибунала по этому делу, в четверг опубликовал 30-страничный обвинительный акт, в котором пять человек обвиняются в “создании банды с целью совершения преступления” и “умышленном убийстве”, заявив, что все они являются членами “Хизбаллы”.



Официальный представитель “Хизбаллы” сообщил AFP на условиях анонимности, что “у судебного чиновника нет никаких оснований упоминать название группы”. Он отрицал, что кто-либо из членов группы был причастен к нападению, подчеркнув, что в обвинительном заключении “Хизбалла“ не упоминается.

"Хизбалла" "не является стороной в конфликте между местными жителями и ирландским патрулем", подчеркнул чиновник.



Он добавил, что группа “сыграла важную роль в ослаблении напряженности после инцидента. Она связалась как с армией, так и с UNIFIL и сыграла заметную роль в поощрении жителей к сотрудничеству“ с ливанскими властями.



Мохаммад Айяд, который находится под стражей с тех пор, как "Хизбалла" передала его армии в декабре, был обвинен вместе с четырьмя другими, не находящимися под стражей, в "умышленном убийстве" в обвинительном заключении в четверг.



