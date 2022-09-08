



"Хизбалла нанесет удары по символам правительства Израиля"



Вступающий в должность новый командующий северным округом Израиля генерал Ури Гордин в интервью порталу walla изложил свое видение перспектив войны с Хизбаллой.



Гордин сказал: "Когда мы смотрим на Ливан мы говорим об интенсивности огня в 10 раз большей чем то, что мы видели до сих пор. 4000 ракет в день в первые дни, затем количество ракет снизится до 1,5-2 тысяч, но это все еще очень много. Запасы высокоточных ракет на настоящий момент малы, но они будут бить по нашим стратегическим объектам - военным, энергетическим и символам правительства”.



Гордин предупредил: "Мы должны готовится к очень большой массе огня Хизбаллы по нашим тылам. Некоторые из этих ракет не смогут перехватить. Каждый час будет попадание в районе жилой застройки, и на севере от Тверии до Хайфы на север будет десять попаданий в час. Это большое количество инцидентов, к которому необходимо быть готовыми”.

