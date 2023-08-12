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Хизбалла: Мы закончили развертывание и готовы к войне
12.08.2023 19:01 Аркадий Бочаровский

Хизбалла: Мы закончили развертывание и готовы к войне

 
  
В интервью ливанскому телеканалу Аль-Манар один из командиров Хизбаллы, Хадж Джихад  заявил, что "противник в следующей войне не сможет покинуть Ливан, если войдет на его территорию".

Хадж Джихад пообещал, что "любое место, где враг остановится, превратится в кладбище".

Он также заявил, что Хизбалла завершила все необходимые приготовления и развертывание, чтобы выполнить обещание своего лидера Хасана Насраллы, и что "мир увидит поражение израильской армии в любом будущем конфликте".

Он упомянул о Второй ливанской войне и ее последствиях и сказал: "Мы отбросили израильскую армию назад,  сегодня перед нами армия, не способная воевать", и продолжил: "Сегодня сопротивление обладает высоким авторитетом и потенциалом достижения победы".

Он также добавил, что "наша битва будет битвой за Галилею, и приготовления противника подтверждают, что он работает над защитой Галилеи. Но если враг вздумает вторгнуться в нашу страну, он не сможет ее покинуть".
 

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