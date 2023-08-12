



Хизбалла: Мы закончили развертывание и готовы к войне





В интервью ливанскому телеканалу Аль-Манар один из командиров Хизбаллы, Хадж Джихад заявил, что "противник в следующей войне не сможет покинуть Ливан, если войдет на его территорию".



Хадж Джихад пообещал, что "любое место, где враг остановится, превратится в кладбище".



Он также заявил, что Хизбалла завершила все необходимые приготовления и развертывание, чтобы выполнить обещание своего лидера Хасана Насраллы, и что "мир увидит поражение израильской армии в любом будущем конфликте".



Он упомянул о Второй ливанской войне и ее последствиях и сказал: "Мы отбросили израильскую армию назад, сегодня перед нами армия, не способная воевать", и продолжил: "Сегодня сопротивление обладает высоким авторитетом и потенциалом достижения победы".



Он также добавил, что "наша битва будет битвой за Галилею, и приготовления противника подтверждают, что он работает над защитой Галилеи. Но если враг вздумает вторгнуться в нашу страну, он не сможет ее покинуть".

