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"Хизбалла": Израиль и США уступили нашим требованиям
13.10.2022 23:11 Алина Груднева

"Хизбалла": Израиль и США уступили нашим требованиям

В "Хизбалле" похвалили соглашение о демаркации морской границы, которое официально утвердил президент Ливана Мишель Аун.

 
Заместитель председателя исполкома сказал, что Израиль и США "уступили требованиям".
 
"Мы не должны забывать, что э израильская и американская стороны уступили требованиям Ливана. Достижение окончательного соглашения было взято с силой и твердостью", - сказал он.
 
Представитель "Хизбаллы" похвалил "настойчивость в возвращении всех прав Ливана". 

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