



"Хизбалла": Израиль и США уступили нашим требованиям

В "Хизбалле" похвалили соглашение о демаркации морской границы, которое официально утвердил президент Ливана Мишель Аун.

Заместитель председателя исполкома сказал, что Израиль и США "уступили требованиям".

"Мы не должны забывать, что э израильская и американская стороны уступили требованиям Ливана. Достижение окончательного соглашения было взято с силой и твердостью", - сказал он.

Представитель "Хизбаллы" похвалил "настойчивость в возвращении всех прав Ливана".