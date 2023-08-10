



Хизбалла готовит масштабную атаку на северной границе



Газета Маарив сообщает о том, что несмотря на явную угрозу, с которой министр обороны Йоав Галант выступил во вторник против Хизбаллы, ведущая оценка в силовых структурах сводится к тому, что Израиль и Хизбалла не находятся в ситуации накануне войны на севере страны.



Бывший высокопоставленный командир ЦАХАЛа предупреждает: "Северное командование уже давно готовится к конфронтации с Хизбаллой". В то же время, на фоне происходящего, в истеблишменте безопасности признают, что Хизбалла намерена продолжать провокации, которые ее боевики осуществляют одновременно со строительством заградительного сооружения вдоль границы.



И по мере того, как в ближайшие месяцы будет продолжаться строительство заграждения, провокации на границе могут принять более жесткую конфигурацию, что может привести к серьезному инциденту, а от него - к быстрой эскалации.



Насралла ошибется в своих расчетах. По сравнению с произошедшими в последние годы ограниченными и управляемыми конфликтами в Газе, вдоль северной границы - ситуация совершенно иная.



В случае серьезного инцидента, который сразу же приведет к эскалации в секторе, шансы остановить ее до того, как она перерастет в настоящую войну, значительно ниже. Поэтому официальные представители служб безопасности Израиля подтверждают, что в интересах Израиля пресечь такого рода намерения Хизбаллы до того, как сона предпримет конкретные шаги. При этом в службе безопасности подчеркивают, что действия Хизбаллы на границе не изменят темпов строительства барьера.