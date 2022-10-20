



Хит сетей: Захава Гальон борется с английским языком



Захава Гальон, вернувшаяся после победы на праймериз в Мерец в политическую жизнь, пытается решить задачу увеличения числа сочувствующих “блоку перемен” любым возможным способом. Она, также как и прочие ее единомышленники безжалостно атакует лидера партии Оцма Йехудит Итамара Бен-Гвира Но когда она попыталась сделать это по-английски случился конфуз.



Во время телефонного разговора, проводимого Гальон на английском языке, Гальон, очевидно, попыталась рассказать слушателям об интервью Бен-Гвира в эфире радио Галей ЦАХАЛ, в котором тот говорил о своем видении изгнания из страны сторонников терроризма и террористов. Бен-Гвир, которого интервьюер спросил, как он будет их высылать, привел в пример председателя Объединенного списка Аймана Уда и сказал, что действительно, он депортирует его "на поезде, грузовике, самолетом. Чем хотите".



Но здесь все пошло не так. Когда Гальон попыталась использовать названия транспортных средств, которые Бен-Гвир упомянул, она не не могла вспомнить, как произносить простые слова "поезд" и "самолет" по-английски, и было слышно, как один из присутствующих поправляет ее и помогает закончить предложение. И на этом все не закончилось. Позже Гальон с трудом произнесла даже фразу "система управления", и снова ей помогли “помогли из зала”.

