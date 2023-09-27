Новости » Политика
Хиллари Клинтон - Путину: сам виноват в сложившейся ситуации
27.09.2023 12:33 Алина Груднева

Хиллари Клинтон - Путину: сам виноват в сложившейся ситуации

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала президента России Владимира Путина за вторжение в Украину.

По ее словам, его решение нанесло большой ущерб самой РФ и ухудшило положение Москвы.

"Жаль, Владимир. Вы сами в этом виноваты. Мы смогли реализовать приоритеты, над которыми работали во время администрации Байдена, защищать демократию в Украине и расширять НАТО", - сказала она.

Слова Клинтон прозвучали на фоне переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы