Хиллари Клинтон - Путину: сам виноват в сложившейся ситуации
Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала президента России Владимира Путина за вторжение в Украину.
По ее словам, его решение нанесло большой ущерб самой РФ и ухудшило положение Москвы.
"Жаль, Владимир. Вы сами в этом виноваты. Мы смогли реализовать приоритеты, над которыми работали во время администрации Байдена, защищать демократию в Украине и расширять НАТО", - сказала она.
Слова Клинтон прозвучали на фоне переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.