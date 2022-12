Хиллари Клинтон призывает не вести переговоры с Ираном

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что США не должны вести переговоров с Ираном ни о чем, включая ядерную сделку.



"Я бы не стала вести переговоры с Ираном ни о чем прямо сейчас, включая ядерное соглашение. Когда Трамп вытащил нас из ядерной сделки 2015 года, мы потеряли представление о том, что они делали внутри Ирана. И я верю, что они снова запустили эти центрифуги", - сказала Клинтон в интервью CNN.





“We need to be standing with the people of Iran,” says @HillaryClinton. “I would not be negotiating with Iran on anything right now – including the nuclear agreement. I think that, frankly, the horse is out of the barn.” pic.twitter.com/ImIRnB68aR