



Херсонские и запорожские "власти" решили срочно войти в состав России

Так называемый "общественный совет Херсонской области" якобы обратился к «главе ВГА» с просьбой немедленно провести референдум о вхождении в РФ.



"Общественный совет" уверен, что жители области полностью поддержат инициативу о вхождении в состав РФ. По их мнению "референдум" о вхождении Херсонской области в состав России состоится в кратчайшие сроки.



Тем временем в Мелитополе начался также начался "общенародный съезд" граждан, на котором обсуждают вопрос проведения в Запорожской области референдума о присоединении к РФ.



По такому же сценарию вчера "общественные палаты" так называемых "ЛНР" и "ДНР" также призвали немедленно инициировать незаконные псевдореферендумы.



Этим они оказывают огромную услугу российским пропагандистам и политикам, которые жаждут продолжать войну в Украине, убивая украинцев и уничтожая государство. Они уже открыто объявляют подлинные цели "референдумов" - объявление войны, мобилизация, ядерный удар.



