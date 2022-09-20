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Херсонские и запорожские "власти" решили срочно войти в состав России
20.09.2022 13:45 Раиса Вовк

Херсонские и запорожские "власти" решили срочно войти в состав России

Так называемый "общественный совет Херсонской области" якобы обратился к «главе ВГА» с просьбой немедленно провести референдум о вхождении в РФ. 

"Общественный совет" уверен, что жители области полностью поддержат инициативу о вхождении в состав РФ. По их мнению "референдум" о вхождении Херсонской области в состав России состоится в кратчайшие сроки. 

Тем временем в Мелитополе начался также начался "общенародный съезд" граждан, на котором обсуждают вопрос проведения в Запорожской области референдума о присоединении к РФ.

По такому же сценарию вчера "общественные палаты" так называемых "ЛНР" и "ДНР" также призвали немедленно инициировать незаконные псевдореферендумы.

Этим они оказывают огромную услугу российским пропагандистам и политикам, которые жаждут продолжать войну в Украине, убивая украинцев и уничтожая  государство. Они уже открыто объявляют подлинные цели "референдумов" - объявление войны, мобилизация, ядерный удар. 

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