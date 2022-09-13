



Хендель уходит из политики

Министр связи Йоаз Хендель объявил, что не будет баллотироваться в Кнессет 25-го созыва. Хендель сказал, что после формирования следующего правительства он возьмет тайм-аут от политической жизни для обдумывания своих дальнейших шагов.



"Политическая нестабильность является стратегической угрозой для будущего государства Израиль. Выталкивание из дискуссии половины народа, и неважно с какой стороны политического барьера, только углубляет раскол и наносит удар по стабильности общества", – заявил Хендель.