Новости » Политика
Хендель уходит из политики
13.09.2022 20:39 Александр Юзовский

Хендель уходит из политики

Министр связи Йоаз Хендель объявил, что не будет баллотироваться в Кнессет 25-го созыва. Хендель сказал, что после формирования следующего правительства он возьмет тайм-аут от политической жизни для обдумывания своих дальнейших шагов.

"Политическая нестабильность является стратегической угрозой для будущего государства Израиль. Выталкивание из дискуссии половины народа, и неважно с какой стороны политического барьера, только углубляет раскол и наносит удар по стабильности общества", – заявил Хендель.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы