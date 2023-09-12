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Хают возмущена заявлениями Ротмана
12.09.2023 12:28 Аркадий Бочаровский

Хают возмущена заявлениями Ротмана


Заявления главы комитета Кнессета по конституции и законности Симхи Ротмана вызвали сильное возмущение среди судей БАГАЦа.

Ротман заявил, что судьи Верховного суда "не открыты для критики" и действуют в ситуации острого конфликта интересов.

Судья Ицхак Амит, будущий председатель БАГАЦа. заявил: "Я был бы очень рад, если бы господин закончил свое выступление, это очень неприятные вещи". 

Один из истцов в этот момент взорвался от возмущения -  и тогда Амит сказал: "У нас крепкий желудок".

Президент Эстер Хаю сказала: "Нас не волнует ни что думает господин, ни наш статус, нас волнуют интересы общества. Очень жаль, что господин опустился до сферы чести".

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