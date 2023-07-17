



Хают критикует Левина: не смог созвать комиссию по назначению судей

Председатель Верховного суда Эстер Хают осуждает министра юстиции Ярива Левина за то, что он не смог созвать комиссию по назначению судей.



В своем заявлении Хают говорит, что она "очень серьезно относится к тому факту, что комиссию по назначению судей не было созвано".



Левин откладывает созыв комиccии до тех пор, пока не сможет законодательно изменить ее состав, что даст коалиции больший контроль над процессом выбора судей.



Этот шаг является частью спорной судебной реформы правительства.



Заявление Хают последовало за сообщениями о том, что она встречалась с Левиным, чтобы договориться о временном продлении срока полномочий общественного омбудсмена, курирующего судей, без созыва комиссии.



