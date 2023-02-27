



"Хавара сожжена": депутата "Оцма Йехудит" требуют привлечь к ответственности

Председатель партии "Авода" Мейрав Михаэли призвала обвинить депутата Кнессета от "Оцма Йехудит" Цвику Фогеля в подстрекательствах.



Таким образом она прокомментировала его слова поддержки в отношении поселенцев, атаковавших Хавара.



Михаэли считает, что юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара должна провести расследование в отношении Фогеля и предъявить обвинения. По ее словам, комментарии Фтогеля являются "чрезвычайно серьезными".



Ранее Фогель сказал, что Хавара сожжена и закрыта - "только так отвечают на террор". В ответ на это лидер оппозиции Яир Лапид призвал привлечь депутата к уголовной ответственности.