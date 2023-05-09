



Хароу: Нетаниягу заключил сделку с медиамагнатом, опасаясь поражения на выборах

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опасался, что без соглашения с медиа-магнатом Арноном Мозесом он проиграет выборы в Израиле в 2015 году, заявил бывший глава администрации Нетаниягу Ари Хароу в первый день своего выступления в качестве свидетеля в окружном суде Иерусалима во вторник, сообщает Jerusalem Post.



Как сообщила прокуратура, Хароу на следствии показал, что Нетаниягу сказал: “Если мы достигнем соглашения с Мозесом, мы выиграем выборы”. В других показаниях Хароу сказал, что Нетаниягу и его адвокат обсуждали, что не хотят создавать видимость услуги за услугу.



Обвинение не считает, что это наносит ущерб делу, поскольку “Нетаниягу знал, что его записывает Хароу по его же указанию”.



Хароу дал показания по делу 2000 года, делу “Едиот Ахронот-Израиль Хайом”, в котором утверждается, что Нетаниягу стремился ослабить конкурента газеты в обмен на положительное освещение. Бывший глава администрации сказал, что в 2009 году он организовал несколько встреч между Нетаниягу и издателем “Едиот Ахронот” Арноном Мозесом, которого он назвал основным источником антагонизма СМИ против лидера “Ликуд”.



По словам Хароу, Мозес и Нетаниягу проводили встречи в доме премьер-министра, потому что это было единственное место, где они могли “встречаться конфиденциально”.