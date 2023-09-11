



Харедим раскритиковали Нетаниягу за “кощунство и ересь” в комментарии по Украине

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вызвал возмущение в кругах харедим, комментарием в попытке отговорить религиозных израильтян от поездки в Умань, что “Бог не всегда защищал нас, ни на европейской, ни на украинской земле”. Об этом пишет The Time of Israel.



Премьер сделал это заявление как предупреждение общественности против участия в ежегодном паломничестве в Умань в честь Рош ха-Шана на фоне продолжающейся там войны, спровоцировав одну из самых резких распрей с тех пор с момента формирования коалиции.



"Но заявление Нетаниягу – очевидная ссылка на Холокост и, возможно, столетия антисемитизма и погромов – было быстро встречено резким осуждением и неприятием со стороны ультраортодоксальных политиков. Некоторые обвинили премьер-министра в “ереси”, а один депутат Кнессета произнес обличительную речь против “идолопоклонства власти, пошлости и ассимиляции светского режима”, -- пишет издание.



Партия ШАС дала самый сдержанный ответ, заявив: “Бог всегда защищал народ Израиля во время всех его изгнаний и преследований. Именно по этой причине народ Израиля – единственный, кто чудесным образом выжил на протяжении тысячелетий, в то время как многие другие могущественные народы исчезли. Конечно, условием божественной защиты является верность и соблюдение Торы и заповедей”.



Арье Эрлих, редактор популярного харедимского журнала “Мишпача”, написал в Twitter: “Когда “глава религиозного лагеря” открывает рот, чтобы произнести такую вопиющую ересь в официальном заявлении, вся теория сладкого Израиля рушится как карточный домик. Мы не должны уважать Биби, когда такое кощунство и такие подлые и грубые комментарии высказываются против Бога”.



Другой харедимский журналист, Йоси Элитув, написал в Twitter: “Биньямин Нетаньяху, извиняться не стыдно. Кстати, еврей, который время от времени возлагает тфилин, не впал бы в такие тяжкие слова ереси. Ты еще можешь покаяться”.



Депутат Кнессета от “Ликуд” Тали Готлиб упрекнула премьера, заявив: “Мы не должны рассчитывать на Божьи соображения. Вы не знаете, где был Бог и почему это произошло”. Она заявила, что советники, сделавшие оскорбительное заявление, “не стали бы работать под моим руководством ни на минуту”.

Но наиболее враждебную реакцию продемонстрировал депутат Кнессета от "Яхадут-ха-Тора" Исраэль Эйхлер, который раскритиковал “невежество” Нетаниягу и заявил о своей убежденности в том, что именно “сионисты, а не Бог, виноваты в страданиях евреев во время Холокоста”.



По его словам, “более века Бог Израиля спасал Землю Израиля от идолопоклонства власти, пошлости и ассимиляции светского режима”, а немцы были остановлены на пути к завоеванию Израиля “необыкновенными чудесами, а не сионистами". Далее он заявил, что “сионисты отвернулись от евреев Европы, препятствовали попыткам их спасения и презирали “евреев гетто”, добавив, что некоторые из них “сотрудничали в качестве юденрата”.



“Некоторые сионисты даже называли евреев в гетто: “Человеческий прах, они должны встретить свою судьбу”, – заявил он. “Молчите, когда обвиняете Бога Израиля в своих неудачах и преступлениях. Если бы не те, кто хранит Тору, Израиль давно был бы стерт с карты Ближнего Востока”.