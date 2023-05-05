



Харедим призывают к бойкоту хлебного гиганта

Политики и группы харедим призвали к бойкоту Angel Bakeries, одного из крупнейших хлебопекарных предприятий страны, после того, как глава Омер Барлев участвовал в акции протеста возле дома ведущего ультраортодоксального раввина. К призывам уже прислушались несколько ешив, считающихся крупнейшими клиентами Angel Bakeries, которые отменили свои заказы на хлеб, сообщает Ynet.



Участвуя в акции против спорных планов правительства резко ослабить судебную систему, Барлев, бывший министр общественной безопасности, вызвал возмущение среди ультраортодоксальной общины после того, как опубликовал свою фотографию возле дома раввина Гершона Эдельштейна. Барлев стоял рядом с протестующими из резервистской группы “Братья по оружию”, поддерживающими требования положить конец полному освобождению от военной службы, предоставленному студентам харедимских ешив.



Барлев написал, что планы правительства принять закон, освобождающий мужчин-харедим от военной службы, были “подкупом”, чтобы убедить политиков в необходимости поддержать планы судебной реформы.



עכשיו בבני ברק עם אחים לנשק. ומה הקשר בין ההפיכה המשטרית לשוויון בנטל? מעבר ובנוסף לחשיבות שרות הבטחון לכל, חוק ה"אין שוויון בנטל" שבכוונת הקואליציה לחוקק הוא השוחד של נתניהו ולוין למפלגות החרדיות בכדי שיצביעו בעד ההפיכה המשטרית. pic.twitter.com/VPrfFbR7G5 — עמר בר-לב (@omerbarlev) May 4, 2023

“Помимо и в дополнение к важности военной службы для всех, закон о “неравенстве бремени”, который намеревается принять коалиция, является подкупом Нетаниягу и Левиным харедимских партий, поэтому что они будут голосовать за реформу судебной системы”, – считает Барлев.Политики-харедим выступили против Angel Bakeries, причем один депутат заявил, что это ставит под сомнение надежность кошерной сертификации компании.“Барлев не понимает, что такое Тора и что хорошего в Торе. Каждый должен решить, разрешено ли покупать у него продукты питания. Я презираю его!” – написал депутат Кнессета Моше Гафни. “Мы должны серьезно подумать, можем ли мы доверять их кашруту”.Председатель ШАС Арье Дери ретвитнул пост журналиста-харедим Яакова Ривлина, призывающего к бойкоту Ангела.Депутат “Оцма Йегудит” Лимор Сонн Хар-Мелех сообщила, что она также присоединится к акции протеста против компании.“Замечания Барлева очень враждебны и невежественны. Бойкот прекратится, когда Омер Барлев предстанет перед судом. Бойкот должен продолжаться до тех пор, пока он не будет уволен”, – заявила она.Однако призыв бойкотировать предприятие вызвал встречные призывы оппозиционных политиков и протестующих против судебной реформы к сторонникам покупать хлеб в пекарне. Депутат “Еш Атид” Владимир Беляк сообщил, что утро пятницы он начал с покупки хлеба в компании.“Гнилые и наглые политики, которые требуют удвоить бюджет для студентов ешивы и добавить не менее 2 миллиардов шекелей на образование, которое не учит основным предметам и обрекает детей-харедим на жизнь в невежестве и бедности, также пытаются навредить средства к существованию сотен работников предприятия”, – написал он.