



Харедим объявили бойкот пекарне после протестов Бар-Лева в Бней-Браке

Политики-харедим призвали бойкотировать сеть пекарни Angel Bakery после того, как ее владелец, бывший министр общественной безопасности Омер Бар-Лев, принял участие в акции протеста возле дома лидера ашкеназских харедим раввина Гершона Эдельштейна в Бней-Браке в четверг.



Бар-Лев опубликовал в Твиттере свою фотографию с протестной группой “Братья по оружию”, написав: “Помимо и в дополнение к важности военной службы для всех действует закон “неравного бремени”, который коалиция намеревается принять, является взяткой [премьер-министра Биньямина] Нетаниягу и [министра финансов Ярива] Левина партиям харедим, чтобы они проголосовали за государственный переворот”.



Фотография вызвала возмущение среди политиков-харедим, а депутат Кнессета от Яхадут а-Тора Моше Гафни написал в Твиттере: “Омер Бар-Лев и Angel не уважают Тору!”



“Вы должны серьезно подумать, можете ли вы доверять их кашруту. Бар-Лев не понимает, что такое Тора и что в Торе есть великого, и каждый должен просчитывать, можно ли купить у них продукты питания. Я его презираю!”, - написал Гафни.



Пекарня Angel сертифицирована кошерной организацией Haredi Badatz Eidah HaChareidit по сертификации кошерности.



Министр труда Йоав Бен-Цур (ШАС) также напал на Бар-Лева, заявив: “Свобода выражения мнений — это не свобода унижения, Омер Бар-Лев и группа привилегированных людей, которые провели демонстрацию возле дома раввина Гершона Эдельштейна, опозорили честь Тору, и этому нет прощения”.



“Мне грустно видеть, что Омер Бар-Лев, который много сделал для безопасности Израиля, позорит свое прошлое и использует ЦАХАЛ как инструмент для нападения и очернения народа, — добавил Бен-Цур. - Вклад общества харедим в Государство Израиль огромен, и никакой протест не подорвет работу сотен наших благотворительных организаций, которые работают для всех без исключения граждан Израиля”.









