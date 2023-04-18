



Харедим - Нетаниягу: Никакого бюджета без законопроекта о военном призыве

Через две недели начнется летняя сессия Кнессета, и в политической повестке дня появится старая-новая тема: законопроект о военном призыве. Действующий закон о военном призыве, освобождающий харедим, посещающих ешиву до 26 лет, истекает в июле. К этому моменту Кнессет должен будет принять новый закон о военном призыве; в противном случае каждый 18-летний харедим должен будет по закону призваться в армию, пишет Yedioth Ahronoth.



Премьер-министр Нетаниягу и лидеры коалиции озабочены вопросом, как разработать законопроект, с которым харедим смогут смириться, и одновременно воздержаться от предоставления широкого освобождения от военной службы, что вызовет широкую общественную критику. Возникающий план, как сообщают Yedioth Ahronoth и Ynet, скорее всего, приемлем для всех сторон: призывной возраст будет снижен с 26 до 22 или 23 лет, чтобы молодые мужчины-харедим могли раньше выйти на рынок труда, а в обмен израильтяне, которые будут служить, получат более высокую зарплату.



В последние несколько дней лидеры коалиции признали, что политическая повестка дня, скорее всего, изменится на следующей сессии Кнессета, и что законопроект о военном призыве и государственный бюджет станут основными политическими вопросами, а не судебная реформа. Кнессету придется сделать военный законопроект своим главным приоритетом из-за крайнего срока, установленного Верховным судом: июль. Между тем, коалиция должна принять государственный бюджет к маю. Однако военный законопроект и государственный бюджет переплетены друг с другом, что создает политический узел для коалиции.



Высокопоставленный представитель одной из партий харедим сказал, что военный законопроект был гораздо важнее для них, чем судебная реформа.



Поэтому харедийские партии решили направить Нетаниягу и лидерам коалиции следующее послание: без военного законопроекта не будет государственного бюджета. Хотя обсуждаемый в настоящее время законопроект о военном призыве считается приемлемым для харедийских партий, другие представители харедим выступают против него, поскольку он содержит упоминание о квотах и целевых призывных цифрах, которые были частью законов о военном призыве в последние несколько лет.



Пока трудно оценить, сколько времени будет в распоряжении коалиции для рассмотрения предложенной ею судебной реформы, которая была почти единственным вопросом, стоявшим на повестке дня во время зимней сессии Кнессета. "Судебная реформа мертва на предстоящей сессии Кнессета", - сказал один из лидеров коалиции, поскольку пока этот законопроект находится в подвешенном состоянии, а переговоры ведутся в резиденции президента.



Другой министр сказал: "Законопроект о военном призыве может привести к крупному коалиционному кризису на летней сессии Кнессета. Если военный законопроект не будет принят, правительства не будет".

