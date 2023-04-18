



Харедим - Нетаниягу: Никакого бюджета без закона о призыве

Через две недели начнется летняя сессия Кнессета, и в политической повестке дня появится старая-новая тема: законопроект о военном призыве. Действующий закон о призыве, освобождающий харедим, посещающих ешиву до 26 лет, истекает в июле. К этому моменту Кнессет должен будет принять новый закон о военном призыве; в противном случае каждый 18-летний харедим должен будет по закону призваться в армию.



Премьер-министр Нетаниягу и лидеры коалиции озабочены вопросом, как разработать законопроект, с которым харедим смогут смириться, и одновременно воздержаться от предоставления освобождения от военной службы, что вызовет широкую общественную критику. Возникающий план, как сообщают Едиот Ахронот, скорее всего, приемлем для всех сторон: призывной возраст будет снижен с 26 до 22 или 23 лет, чтобы молодые мужчины-харедим могли раньше выйти на рынок труда, а в обмен израильтяне, которые будут служить, получат более высокую зарплату.



В последние несколько дней лидеры коалиции признали, что политическая повестка дня, скорее всего, изменится на следующей сессии Кнессета, и что законопроект о призыве и государственный бюджет станут основными политическими вопросами, а не судебная реформа. Кнессету придется сделать военный законопроект своим главным приоритетом из-за крайнего срока, установленного БАГАЦем: июль. Между тем, коалиция должна принять государственный бюджет к маю. Однако военный законопроект и государственный бюджет переплетены друг с другом, что создает политический узел для коалиции.



Высокопоставленный представитель одной из партий харедим сказал, что военный законопроект был гораздо важнее для ультраортодоксов, чем судебная реформа.



Поэтому партии харедим решили направить Нетаниягу и лидерам коалиции следующее послание: без военного законопроекта не будет государственного бюджета.



Пока трудно оценить, сколько времени будет в распоряжении коалиции для рассмотрения предложенной ею судебной реформы, которая была почти единственным вопросом, стоявшим на повестке дня во время зимней сессии Кнессета. "Судебная реформа - мертва на предстоящей сессии Кнессета", - сказал один из лидеров коалиции, поскольку пока этот законопроект находится в подвешенном состоянии, а переговоры ведутся в резиденции президента. Другой министр сказал: "Законопроект о военном призыве может привести к крупному коалиционному кризису на летней сессии Кнессета. Если закон о призыве не будет принят, правительства не будет".

