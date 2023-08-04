



Харедим и избиратели Еш-атид против правительства национального единства – опрос

Опрос, проведенный компанией Panels Politics доктора Менахема Лазара, показал, что в свете ситуации, сложившейся в Израиле, мнения израильтян по поводу создания правительства национального единства в составе “Ликуд”, “Еш Атид” и "Махане-Мамлахти" во главе с Биньямином Нетаниягу разделились, в целом, поровну.



Идею создания такого правительства национального единства поддержали 42% респондентов, высказались “против” – 45% и воздержались от точного ответа – 13%.



Среди избирателей блока "Махане-Мамлахти":

За: 62%,

Против: 33%,

Не знаю: 5%.



Среди избирателей партии "Еш Атид":

За: 34%,

Против: 61%,

Не знаю: 5%.



Среди избирателей “Ликуд”:

За: 55%,

Против: 34%,

Не знаю: 11%.



Среди харедим:

За: 33%,

Против: 55%,

Не знаю: 12%.



Среди религиозных израильтян:

За: 49%,

Против: 39%,

Не знаю: 12%.



Среди светских израильтян:

За: 46%,

Против: 45%,

Не знаю: 9%.



Опрос проводился 2-3 августа, в нем приняли участие 516 человек старше 18 лет, представляющих собой репрезентативный срез взрослого израильского общества, как евреев, так и арабов. Погрешность составляет 4,3%.

