Харедим и избиратели Еш-атид против правительства национального единства – опрос
Опрос, проведенный компанией Panels Politics доктора Менахема Лазара, показал, что в свете ситуации, сложившейся в Израиле, мнения израильтян по поводу создания правительства национального единства в составе “Ликуд”, “Еш Атид” и "Махане-Мамлахти" во главе с Биньямином Нетаниягу разделились, в целом, поровну.
Идею создания такого правительства национального единства поддержали 42% респондентов, высказались “против” – 45% и воздержались от точного ответа – 13%.
Среди избирателей блока "Махане-Мамлахти":
За: 62%,
Против: 33%,
Не знаю: 5%.
Среди избирателей партии "Еш Атид":
За: 34%,
Против: 61%,
Не знаю: 5%.
Среди избирателей “Ликуд”:
За: 55%,
Против: 34%,
Не знаю: 11%.
Среди харедим:
За: 33%,
Против: 55%,
Не знаю: 12%.
Среди религиозных израильтян:
За: 49%,
Против: 39%,
Не знаю: 12%.
Среди светских израильтян:
За: 46%,
Против: 45%,
Не знаю: 9%.
Опрос проводился 2-3 августа, в нем приняли участие 516 человек старше 18 лет, представляющих собой репрезентативный срез взрослого израильского общества, как евреев, так и арабов. Погрешность составляет 4,3%.