



Харари: Нетаниягу может войти в историю как человек, уничтоживший Израиль

Израильский историк, философ и автор бестселлеров Юваль Ной Харари заявил в четверг, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу может войти в историю как человек, уничтоживший Израиль.



Харари, который громко заявлял о своем несогласии с предложенной правым правительством реформой судебной системы, сказал, что премьер-министр разделил страну, чтобы сохранить свое политическое долголетие.



По словам Харари, это вызвало разногласия, которые будет трудно устранить.



“Если бы Нетаниягу ушел в отставку после двух сроков пребывания в должности или, скажем, после восьми лет. Я думаю, хотя мне не нравились многие вещи, которые он делал, я думаю, что он ушел бы в отставку как один из великих лидеров Израиля“, — сказал Харари в интервью Associated Press в Тель-Авиве.



“Теперь его наследие в том, что он, безусловно, разделитель Израиля, человек, который разделил израильский народ против самого себя. И я надеюсь… мы не дойдем до этого, — сказал он. - Но он мог бы войти в историю как человек, разрушивший государство Израиль“.



Харари входит в число множества ученых, бизнес-лидеров и военных деятелей, как действующих, так и в отставке, которые выступают против пересмотра судебной системы.



Харари сказал, что Нетаниягу, который находится в коалиции с ультраортодоксальными и ультранационалистическими партиями, связанными с движением за поселение в Иудее и Самарии, может перейти к диктатуре, если план будет принят, и забил тревогу западным сторонникам Израиля.



“Если такая власть попадет в руки автократического режима, который также является фундаменталистским религиозным режимом с экспансионистскими целями и верой в превосходство евреев, это подожжет весь Ближний Восток“, — сказал Харари.



