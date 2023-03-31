Новости » Политика
Харари: Нетаниягу может войти в историю как человек, уничтоживший Израиль
31.03.2023 11:47 Ирина Демьянова

Харари: Нетаниягу может войти в историю как человек, уничтоживший Израиль

Израильский историк, философ и автор бестселлеров Юваль Ной Харари заявил в четверг, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу может войти в историю как человек, уничтоживший Израиль.

Харари, который громко заявлял о своем несогласии с предложенной правым правительством реформой судебной системы, сказал, что премьер-министр разделил страну, чтобы сохранить свое политическое долголетие.

По словам Харари, это вызвало разногласия, которые будет трудно устранить.

“Если бы Нетаниягу ушел в отставку после двух сроков пребывания в должности или, скажем, после восьми лет. Я думаю, хотя мне не нравились многие вещи, которые он делал, я думаю, что он ушел бы в отставку как один из великих лидеров Израиля“, — сказал Харари в интервью Associated Press в Тель-Авиве.

“Теперь его наследие в том, что он, безусловно, разделитель Израиля, человек, который разделил израильский народ против самого себя. И я надеюсь… мы не дойдем до этого, — сказал он. - Но он мог бы войти в историю как человек, разрушивший государство Израиль“.

Харари входит в число множества ученых, бизнес-лидеров и военных деятелей, как действующих, так и в отставке, которые выступают против пересмотра судебной системы.

Харари сказал, что Нетаниягу, который находится в коалиции с ультраортодоксальными и ультранационалистическими партиями, связанными с движением за поселение в Иудее и Самарии, может перейти к диктатуре, если план будет принят, и забил тревогу западным сторонникам Израиля.

“Если такая власть попадет в руки автократического режима, который также является фундаменталистским религиозным режимом с экспансионистскими целями и верой в превосходство евреев, это подожжет весь Ближний Восток“, — сказал Харари.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы