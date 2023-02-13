Хаос в комиссии по законодательству: депутаты оппозиции прыгают по столам
Депутаты оппозиции приложили максимум усилий для того, чтобы сорвать начало рассмотрения законопроектов о правовой реформе в комиссии по законодательству Кнессета.
После исполнения патриотических песен, хлопания в ладоши и воплей о спасении демократии один из участников был выведен приставами. Это привело к взрыву возмущения. Депутаты партии Еш Атид Йорай Лаав-Херциано и Владимир Белиак перепрыгнули через столы, приблизились к председателю комиссии Симхи Ротману с воплями : “Позор!Позор! Позор!”
https://mignews.com/news/politic/haos-v-komissii-po-zakonodatelstvu-deputaty-oppozicii-prygayut-po-stolam.html