



Хаос в комиссии по законодательству: депутаты оппозиции прыгают по столам



Депутаты оппозиции приложили максимум усилий для того, чтобы сорвать начало рассмотрения законопроектов о правовой реформе в комиссии по законодательству Кнессета.



После исполнения патриотических песен, хлопания в ладоши и воплей о спасении демократии один из участников был выведен приставами. Это привело к взрыву возмущения. Депутаты партии Еш Атид Йорай Лаав-Херциано и Владимир Белиак перепрыгнули через столы, приблизились к председателю комиссии Симхи Ротману с воплями : “Позор!Позор! Позор!”



חברי האופוזיציה לפני תחילת ההצבעות בוועדת החוקה ״אין לי ארץ גם אם אדמתי בוערת; לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה״ pic.twitter.com/X8o5K3qSUv — נדב אלימלך Nadav Elimelech (@NadavElimelech) February 13, 2023

ח"כ יוראי להב הרצנו קפץ מעל השולחן בוועדה והגיע עד לכיוונו של @rothmar. כמוהו, גם @VladimirBeliak קם ממקומו וצעק לעבר יו"ר הוועדה.

ח"כים מהאופוזיציה צעקו לעבר @MosheSaada1: "תשב בשקט, זרקו אותך ממח"ש!"@YoraiLahav @YeshAtidParty @yairlapid pic.twitter.com/4WTezIy0fK — ערוץ כנסת (@KnessetT) February 13, 2023

וואוו תמונות שלא נראו כמותן בכנסת pic.twitter.com/0L7NWQpAMT — נדב אלימלך Nadav Elimelech (@NadavElimelech) February 13, 2023

https://mignews.com/news/politic/haos-v-komissii-po-zakonodatelstvu-deputaty-oppozicii-prygayut-po-stolam.html