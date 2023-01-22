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Хаос в Бразилии: командующий армией лишился работы
22.01.2023 17:12 Алина Груднева

Хаос в Бразилии: командующий армией лишился работы

Президент Бразилии Лула да Силва уволил главнокомандующего армией Хулио Сезара де Арруду после погрома, устроенного демонстрантами 8 января.

Это произошло через несколько дней после того, как президент заявил, что некоторые военные допустили восстание протестующих.

Арруду в этой должеости сменил генерал Томас Мигель Рибейро Пайва, возглавлявший Юго-восточное военное командование.

Лула после этого встретился с министром обороны Хосе Муцио, начальником штаба Руи Коштой и новым командующим армией.

По словам Муцио, беспорядки, вспыхнувшие 8 января, привели к подрыву уровня доверия в высших эшелонах армии, потому правительство решило пойти на такие перемены.
 

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