



Хаос в Бразилии: командующий армией лишился работы

Президент Бразилии Лула да Силва уволил главнокомандующего армией Хулио Сезара де Арруду после погрома, устроенного демонстрантами 8 января.



Это произошло через несколько дней после того, как президент заявил, что некоторые военные допустили восстание протестующих.



Арруду в этой должеости сменил генерал Томас Мигель Рибейро Пайва, возглавлявший Юго-восточное военное командование.



Лула после этого встретился с министром обороны Хосе Муцио, начальником штаба Руи Коштой и новым командующим армией.



По словам Муцио, беспорядки, вспыхнувшие 8 января, привели к подрыву уровня доверия в высших эшелонах армии, потому правительство решило пойти на такие перемены.

