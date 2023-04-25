



Хаос на Генеральной ассамблее еврейских федераций в Тель-Авиве - подробности

На американской еврейской конференции в Тель-Авиве возник хаос, когда протестующие в аудитории освистали ведущего крайне правого политика.

Участники дискуссии также высказывали язвительные замечания в адрес друг друга из-за неоднозначной попытки правительства перестроить судебную систему Израиля и его угрозы ужесточить правила репатриации.



Сотрудники службы безопасности силой вывели нескольких протестующих с мероприятия, а организаторы были вынуждены объявить незапланированный пятиминутный перерыв, чтобы снизить напряженность в помещении. Протестующие получили предупреждение, после чего организаторы мероприятия ясно дали понять, что приветствуют присутствие любого участника, кто не мешает работе.



"Мы очень хотели включить всех, кто хотел быть здесь, учиться и быть частью дискуссии. К сожалению, она была сорвана, поэтому мы не смогли провести обсуждение в том составе, на который надеялись", — сказала председатель правления Еврейских федераций Северной Америки Джули Платт.



Инцидент на мероприятии спровоцировало выступление Симхи Ротмана, ортодоксального депутата, который является одним из архитекторов и ярым сторонником предложения правительства ограничить судебную власть. Протесты против него в понедельник, 24 апреля, начались перед его выступлением и сопровождали его на протяжении всей его речи.



Премьер-министр Биньямин Нетаньягу должен был выступить на открытии конференции в воскресенье вечером, 23 апреля, но отказался от выступления за несколько часов до этого из-за протестов.



Утренние события в понедельник произошли примерно через 12 часов после того, как сотни протестующих вышли на демонстрацию перед открытием Генеральной Ассамблеи. На открытии конференции в воскресенье вечером, обращаясь к протестующим, Платт сказала: "Мы видим вас, мы слышим вас, и нас вдохновляет ваша любовь к Израилю".



Ротман решил приехать и почти сразу встретил оппозицию в залах конференции. Когда он сидел с репортером в зале для завтрака, небольшая группа протестующих подошла к его столу и начала скандировать "позор" на иврите. Один протестующий предложил Ротману браслет со словом "демократия", которое стало односложным лозунгом антиправительственных протестов, а другой закричал: "Ротман, иди к черту".



Протесты усилились на утреннем обсуждении, в центре которого были предложения изменить израильский Закон о возвращении, предоставляющий автоматическое гражданство евреям, их детям и внукам. Каждый раз, когда Ротман говорил, группа протестующих перекрикивала его скандированием "стыд" и "лжец" на иврите и английском. Протестующие держали израильские флаги — еще один символ уличных протестов — а также радужный флаг гордости ЛГБТК.



Охрана вывела нескольких протестующих с мероприятия, по крайней мере один из них вернулся и продолжил протестовать. Один из них кричал: "Ротман уничтожает Израиль, разрушает наше будущее! Будущее моих детей!"



Ротману неоднократно приходилось делать паузы в своих выступлениях, и во время своих комментариев он пытался возражать протестующим.



"То, что мы видим здесь, — это именно та проблема, которую нам нужно решить, — человек, который выкрикивает "демократия", пытаясь заткнуть рот другим людям", — сказал Ротман после того, как один из протестующих выкрикнул: "Вы враг еврейского народа!"



Позже Ротман сказал: "Некоторые люди ищут консенсуса только тогда, когда они в оппозиции".



Крики не ограничивались протестующими в аудитории. Соучастниками дискуссии Ротмана были Йоханан Плеснер, президент аналитического центра Израильского института демократии, и Алекс Риф, основатель "Лобби одного миллиона", которое защищает русскоязычных израильтян. Плеснер решительно возражал как против взглядов Ротмана на Закон о возвращении, так и против пересмотра судебной системы.



"Правительство пришло с повесткой дня коренным образом изменить хрупкие договоренности, существовавшие 75 лет", — сказал он. — "Каким-то образом этот баланс сохранялся, потому что БАГАЦ играл уравновешивающую роль, а Кнессет и правительство уважали эту роль".



Ротман в какой-то момент предложил Плеснеру присоединиться к протестам и раскритиковал его лично.



"Человек, который является главой израильского демократического института, в основном хвалит идею о том, что недемократическая организация в Израиле, имеющая власть в Израиле, неизбираемая… примет решение, которое, как мы видим, вызывает большую напряженность", — сказал Ротман, имея в виду БАГАЦ.



Плеснер ответил: "Вы искажаете то, что я сказал. В каждой демократии есть независимый суд, который защищает права".



На что Ротман заявил, что противники реформы "солгали вам, солгали общественности в США, солгали общественности в Израиле".



Заявленная тема встречи, Закон о возвращении, также вызвала острые разногласия. Ротман выступает за то, чтобы сделать закон более строгим, отменив положение, позволяющее внуку еврея получить гражданство. Этот пункт позволил значительной части русскоязычных жителей Израиля иммигрировать.



Ротман сказал, что идея отмены этого пункта "не нова, она изначально исходила не от этого правительства, а для решения проблемы, возникшей в 90-х годах", когда большое количество евреев иммигрировало из бывшего Советского Союза. Ротман добавил, что это изменение в основном коснется репатриантов из Восточной Европы.



Он предположил, что это не затронет американских евреев, и добавил: "К сожалению, некоторые люди пытаются сделать этот вопрос расколом между американскими евреями и израильскими евреями в неоправданной форме. Нам нужно поговорить об этом и найти решение".



В ответ Риф обвинила Ротмана в том, что он сказал русскоязычным израильтянам: "Вы здесь по ошибке". Она призвала Израиль облегчить иммиграцию евреев из России и Беларуси.



И Риф, и Плеснер вызвали аплодисменты публики, когда выступали.



"Когда вы меняете Закон о возвращении, вы навсегда закрываете дверь для еврейского народа", — сказала она о русскоязычных, уже проживающих в Израиле. — "Вы говорите им: "Мы не хотим, чтобы вы были здесь". Теперь они живут здесь уже 30 лет, чувствуя себя второсортными".

