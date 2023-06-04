



Ханан Мельцер -”рыцарь качества власти”

"Движение за качество власти" публикует сегодня утром, 4 июня, список победителей и лауреатов премии "Рыцари качества власти" за 2022 год.



Согласно объявлению движения, "рыцари и рыцари-женщины" получили это звание благодаря своей работе и действиям на благо общества в течение предыдущего года, "а также за то, что они являются примером чистоты нравов в различных областях".



Имена были выбраны общественной комиссией под председательством судьи в отставке Далии Дорнер.



Список лауреатов рыцарского звания "Качество управления":



- Судья Ханан Мельцер - в категории "Судебная власть".

- Депутат раввин Гилад Карив - в категории законодательной власти.

- Депутат Орна Барбивай - в категории исполнительной власти.

- Доктор Самир Махамид - в категории местной власти.

- Журналист Керен Марциано - в категории коммуникации.

- Штаб борьбы хайтекистов - в категории социальной борьбы.

- Ширли Римон Браха - в категории образование.

- Натали Иссахар - в категории разоблачителей коррупции (1).

- Моше Фридман - в категории разоблачителей коррупции(2).

- Генерал-майор (в отставке) Рони Нума - в категории "Военные и безопасность".

- Профессор Дан Бен-Давид - в категории ученых.

