Ханан Мельцер -”рыцарь качества власти”
"Движение за качество власти" публикует сегодня утром, 4 июня, список победителей и лауреатов премии "Рыцари качества власти" за 2022 год.
Согласно объявлению движения, "рыцари и рыцари-женщины" получили это звание благодаря своей работе и действиям на благо общества в течение предыдущего года, "а также за то, что они являются примером чистоты нравов в различных областях".
Имена были выбраны общественной комиссией под председательством судьи в отставке Далии Дорнер.
Список лауреатов рыцарского звания "Качество управления":
- Судья Ханан Мельцер - в категории "Судебная власть".
- Депутат раввин Гилад Карив - в категории законодательной власти.
- Депутат Орна Барбивай - в категории исполнительной власти.
- Доктор Самир Махамид - в категории местной власти.
- Журналист Керен Марциано - в категории коммуникации.
- Штаб борьбы хайтекистов - в категории социальной борьбы.
- Ширли Римон Браха - в категории образование.
- Натали Иссахар - в категории разоблачителей коррупции (1).
- Моше Фридман - в категории разоблачителей коррупции(2).
- Генерал-майор (в отставке) Рони Нума - в категории "Военные и безопасность".
- Профессор Дан Бен-Давид - в категории ученых.