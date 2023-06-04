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Ханан Мельцер -”рыцарь качества власти”
04.06.2023 13:04 Аркадий Бочаровский

Ханан Мельцер -”рыцарь качества власти”

"Движение за качество власти" публикует сегодня утром, 4 июня, список победителей и лауреатов премии "Рыцари качества власти" за 2022 год.

Согласно объявлению движения, "рыцари и рыцари-женщины" получили это звание благодаря своей работе и действиям на благо общества в течение предыдущего года, "а также за то, что они являются примером чистоты нравов в различных областях".

Имена были выбраны общественной комиссией под председательством судьи в отставке Далии Дорнер.

Список лауреатов рыцарского звания "Качество управления":

- Судья Ханан Мельцер - в категории "Судебная власть".
- Депутат раввин Гилад Карив - в категории законодательной власти.
- Депутат Орна Барбивай - в категории исполнительной власти.
- Доктор Самир Махамид - в категории местной власти.
- Журналист Керен Марциано - в категории коммуникации.
- Штаб борьбы хайтекистов - в категории социальной борьбы.
- Ширли Римон Браха - в категории образование.
- Натали Иссахар - в категории разоблачителей коррупции (1).
- Моше Фридман - в категории разоблачителей  коррупции(2).
- Генерал-майор (в отставке) Рони Нума - в категории "Военные и безопасность".
- Профессор Дан Бен-Давид - в категории ученых.
 

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