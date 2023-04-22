Новости » Политика
Хаменеи заговорил о "неизбежном крахе" Израиля
22.04.2023 20:42 Алина Груднева

Хаменеи заговорил о "неизбежном крахе" Израиля

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи вновь заговорил о "неизбежном крахе" Израиля.

Соответствующее заявление цитируют иранские СМИ.

"Стратегия исламского мира должна быть сосредоточена на укреплении боевых элементов внутри "Палестины". Чем больше будет усиливаться это сопротивление, тем слабее будет сионистский режим, тем более очевидными станут его злодеяния", - сказал он.

По словам аятоллы, "поистине ужасная ситуация", с которой сегодня столкнулся Израиль, является результатом "сопротивления палестинской молодежи".

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы