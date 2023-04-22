



Хаменеи заговорил о "неизбежном крахе" Израиля

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи вновь заговорил о "неизбежном крахе" Израиля.



Соответствующее заявление цитируют иранские СМИ.



"Стратегия исламского мира должна быть сосредоточена на укреплении боевых элементов внутри "Палестины". Чем больше будет усиливаться это сопротивление, тем слабее будет сионистский режим, тем более очевидными станут его злодеяния", - сказал он.



По словам аятоллы, "поистине ужасная ситуация", с которой сегодня столкнулся Израиль, является результатом "сопротивления палестинской молодежи".



