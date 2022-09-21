Хаменеи выступил во второй раз, несмотря на состояние здоровья
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во второй раз за неделю выступил по телевидению, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем.
Об этом сообщают местные СМИ.
Согласно сообщениям, выглядел он "абсолютно здоровым".
Ранее появилась информация, что Хаменеи перенес операцию. Сообщалось, что на прошлой неделе он был в критическом состоянии.
Утверждалось, что Верховный лидер Ирана отменил все публичные выступления и находится под наблюдением врачей.