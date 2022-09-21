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Хаменеи выступил во второй раз, несмотря на состояние здоровья
21.09.2022 11:23 Алина Груднева

Хаменеи выступил во второй раз, несмотря на состояние здоровья

 

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во второй раз за неделю выступил по телевидению, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем.
 
Об этом сообщают местные СМИ.
 
Согласно сообщениям, выглядел он "абсолютно здоровым".
 
Ранее появилась информация, что Хаменеи перенес операцию. Сообщалось, что на прошлой неделе он был в критическом состоянии.
 
Утверждалось, что Верховный лидер Ирана отменил все публичные выступления и находится под наблюдением врачей.  

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