



Хаменеи выступил во второй раз, несмотря на состояние здоровья

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во второй раз за неделю выступил по телевидению, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем.

Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно сообщениям, выглядел он "абсолютно здоровым".

Ранее появилась информация, что Хаменеи перенес операцию. Сообщалось, что на прошлой неделе он был в критическом состоянии.

Утверждалось, что Верховный лидер Ирана отменил все публичные выступления и находится под наблюдением врачей.