



Аятолла Хаменеи: Все президенты США воевали с Ираном, где они сейчас?

В речи, транслировавшейся по иранскому каналу 19 ноября, верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что “Запад и высокомерные США считают невыносимым, что Иран прогрессирует и процветает”.



Он утверждал, что все давление на Иран происходит из-за его прогресса и отказа подчиниться “запугиванию” Запада. Аятолла отчитал всех американских президентов, начиная с Джимми Картера, за противостояние Ирану.



Хаменеи также назвал президента Джо Байдена “сумасшедшим парнем” и призвал аудиторию кричать лозунг “Смерть Америке!”.



“Все американские президенты за десятилетия после революции, сражались с Исламской Республикой. Где они сейчас?”, — сказал Хаменеи.



“Некоторые из них упали замертво, а другие были выброшены на свалку истории, даже если они еще живы: начиная с демократов Картера, Клинтона и Обамы и заканчивая республиканцами Рейганом и Бушем. В том числе предыдущий наркоман Трамп и этот бедный сумасшедший парень, который хочет спасти Иран и иранцев”.