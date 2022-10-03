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Хаменеи: "Протесты в Иране спланированы сионистским режимом"
03.10.2022 13:30 Ольга Белозерова

Хаменеи: "Протесты в Иране спланированы сионистским режимом"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые прокомментировал хаос, вспыхнувший в стране после смерти молодой девушки Махсы Амини. Напомним, что Амини умерла после задержания "полицией нравов".

В своем выступлении Хаменени ​​обвинил Израиль и Соединенные Штаты в массовых протестах, заявив, что они были "спланированы сионистским режимом", сообщает Jerusalem Post.

Также аятолла заявил, что смерть девушки "разбила ему сердце", и назвал произошедшее "горьким инцидентом". 

Хаменеи выразил решительную поддержку силам безопасности, заявив, что они столкнулись с несправедливостью во время протестов.

 

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