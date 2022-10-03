



Хаменеи: "Протесты в Иране спланированы сионистским режимом"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые прокомментировал хаос, вспыхнувший в стране после смерти молодой девушки Махсы Амини. Напомним, что Амини умерла после задержания "полицией нравов".



В своем выступлении Хаменени ​​обвинил Израиль и Соединенные Штаты в массовых протестах, заявив, что они были "спланированы сионистским режимом", сообщает Jerusalem Post.



Также аятолла заявил, что смерть девушки "разбила ему сердце", и назвал произошедшее "горьким инцидентом".



Хаменеи выразил решительную поддержку силам безопасности, заявив, что они столкнулись с несправедливостью во время протестов.



