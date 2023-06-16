



Хаменеи принял в Тегеране главарей палестинского "Исламского джихада"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи принял главарей палестинского "Исламского джихада" в Тегеране.



По данным полуофициального информагентства Fars, это произошло в среду.



Аятолла поздравил главарей террористической группировки с ракетным обстрелом Израиля из Газы, который произошел в прошлом месяце.



"Палестинский "Исламский джихад" хорошо выдержал испытание, и теперь условия для сионистского режима изменились по сравнению с тем, что было 70 лет назад. Сионисты могут обеспокоиться тем, что не увидит 80-летия страны", — сказал Хаменеи.



На встрече присутствовал один из главарей террористической организации Зиад аль-Нахала.



"Сила и авторитет палестинских групп "сопротивления" растут день ото дня. Недавнее поражение сионистского режима в пятидневной войне подтверждает это", — добавил Хаменеи.