



Хаменеи предостерегает Оман от Израиля

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в понедельник встретился с султаном Омана Хайтамом бин Тариком Аль Саидом и предупредил его об "опасности" присутствия Израиля в регионе, сообщает i24NEWS .



Хаменеи также сказал лидеру Омана, что все страны региона должны обратить внимание на этот вопрос, и призвал его укреплять двусторонние связи и сотрудничество между двумя странами.



"Мы считаем, что расширение двусторонних отношений во всех сферах выгодно обеим странам", — сказал Хаменеи.



Султан Омана, прибывший в воскресенье в Иран для переговоров по вопросам безопасности, торговли и другим вопросам, сказал Хаменеи, что Египет готов возобновить дипломатические отношения с Тегераном. Каир пока не прокомментировал эти заявления.



"Мы приветствуем заявление оманского султана о готовности Египта возобновить отношения с Исламской Республикой Иран, и у нас нет никаких проблем в этом отношении", — сказал Хаменеи, сообщается на его официальном сайте.



У Омана нет официальных отношений с Израилем, но его Управление гражданской авиации объявило ранее в этом году, что его воздушное пространство будет открыто для всех рейсов, вылетающих из Израиля. Таким образом, Оман присоединился к Саудовской Аравии, которая в июле прошлого года открыла свое воздушное пространство для полетов из Израиля.



Хотя Оман официально не признает Государство Израиль и заявил, что не будет нормализовать отношения с еврейским государством до тех пор, пока не будет создано палестинское, связи между двумя странами периодически возникали в течение многих лет.



В октябре 2018 года премьер-министр Биньямин Нетаниягу нанес неожиданный визит в Оман, и, казалось, произошло потепление отношений между странами.



Позже министр Исраэль Кац также посетил Оман , где представил план строительства железной дороги между Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией и Персидским заливом.



Несмотря на контакты, министр иностранных дел Омана заявил в 2019 году , что его страна не будет следующей в очереди на подписание соглашения о нормализации отношений с Израилем.



