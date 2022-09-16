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Хаменеи отменил встречи и выступления из-за здоровья
16.09.2022 21:01 Алина Груднева

Хаменеи отменил встречи и выступления из-за здоровья

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отменил все встречи и публичные выступления на прошлой неделе.

 
По данным New York Тimes, об этом сообщили несколько человек, осведомленных о состоянии его здоровья.
 
Уточняется, что аятолла серьезно заболел и перенес операцию. Какие именно у него проблемы со здоровьем, не сообщается.
 
Хаменеи в настоящее время находится под наблюдением врачей.
 
На прошлой неделе Хаменеи находился в критическом состоянии, но оно уже якобы улучшилось.

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