



Хаменеи отменил встречи и выступления из-за здоровья

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отменил все встречи и публичные выступления на прошлой неделе.

По данным New York Тimes, об этом сообщили несколько человек, осведомленных о состоянии его здоровья.

Уточняется, что аятолла серьезно заболел и перенес операцию. Какие именно у него проблемы со здоровьем, не сообщается.

Хаменеи в настоящее время находится под наблюдением врачей.

На прошлой неделе Хаменеи находился в критическом состоянии, но оно уже якобы улучшилось.