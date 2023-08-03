



ХАМАС взывает к Хизбалле: не стреляйте в палестинцев

На фоне столкновений и перестрелок в лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва в Ливане глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания направил вчера вечером письмо генеральному секретарю организации Хизбалла Хасану Насралле, в котором призвал "попытаться вернуть ситуацию в нормальное русло".



Хания подчеркнул, что "организация стремится к безопасности и стабильности в лагере и что палестинское оружие по-прежнему направлено только против сионистского врага". В то же время высокопоставленный представитель ХАМАСа беседовал со спикером ливанского парламента Набихом Берри и обсудил с ним последние события в лагере беженцев, когда, согласно заявлению ХАМАСа, Хания попросил вмешательства ливанских сил, чтобы остановить продолжающиеся конфликты.



Спикер ливанского парламента, со своей стороны, заявил, что "любой спор будет решен только путем диалога и понимания", и подчеркнул, что обещает "приложить все усилия, чтобы остановить происходящее в лагере беженцев и успокоить ситуацию при сотрудничестве с палестинскими властями". Хания отметил, что "мы должны действовать в сотрудничестве с ливанскими сторонами, чтобы добиться прекращения огня в лагере и убрать вооруженных людей с улиц".