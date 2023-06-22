



ХАМАС в Иране: Молодые террористы создают “светлое будущее”

Глава ХАМАСа Исмаил Ханийе во время визита в Иран похвалил молодых палестинцев, которые вступают в джихад против Израиля, заявив, что их энтузиазм в отношении антиизраильских идей сигнализирует о “светлом будущем” террористических групп. Ханийе уже несколько дней находится в Тегеране, где встречается с высокопоставленными официальными лицами Исламской Республики.



Во время встречи в среду с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, Ханийе обсудил эскалацию террора в Иудее и Самарии.



“Недавние столкновения – явное свидетельство того, что на арену конфликта выходит молодое поколение”, – сказал он. “Вступление молодых людей в борьбу – это позитивный знак для светлого будущего”.



“Сопротивление добилось беспрецедентного прогресса против оккупации Израиля”, – добавил он.



Хаменеи,, в свою очередь, заявил, что “мировое мусульманское сообщество поддерживает палестинские террористические группировки, в том числе ХАМАС”.



“Земля Палестины принадлежит всем мусульманам, поэтому мусульмане во всем исламском мире должны вступить в борьбу за ее освобождение!, – сказал он.



Во время встречи в начале этой недели секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян отметил, что “палестинское сопротивление – лучший способ свергнуть Израиль”, сообщает иранское государственное СМИ Fars .